Brad Pitt’ten hastalık itirafı: İnsanları tanıyamıyorum

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi hastalığından muzdarip olduğunu açıkladı.

Dövüş Kulübü, Yedi ve Bir Zamanlar Hollywood’da gibi yapımlarla tanınan Pitt, “yüz körlüğü” yaşadığını ve daha önce tanıştığı insanları daha sonra tanımadığını söyledi.

58 yaşındaki Pitt, “Nörolojik bir sorunum olduğunu söylediğimde kimse bana inanmıyor. Bu hastalıkla mücadele eden başka bir insanla tanışmak istiyorum” dedi. Resmi olarak prosopagnozi teşhisi konulmayan ünlü aktör hastalığının 2013’te başladığını da dile getirdi.

Yüz körlüğünün genelde doğuştan geldiği ve hayatı boyunca etkili olduğunu belirten bilim insanları ve doktorlar bu hastalığa yakalanan kişilerin arkadaşları, partnerleri ya da aile fertlerinin yüzünü tanımakta zorlandığını dile getirdi.

Bu kişilerin insanları saç tarzlarından ya da yürüme şekillerinden tanıyabildiğini belirten uzmanlar, bu hastalığın bir kafa yaralanması sonrasında da oluşabildiğine dikkat çekti.

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09/07/2022 14:32