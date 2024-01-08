Bratislava'da belediye sigara izmaritlerinden yol yapacak

Belediyenin işlettiği atık yönetim şirketi OLO, Noel döneminde 2024 için yeni yol planını açıklayarak, Noel pazarlarına sigara izmaritlerinin ve elektronik sigaraların filtrelerinin atılabileceği özel kutular yerleştirdi.

Belediyenin izmaritleri asfalt yapımında kullanacağı ve bu yolla daha temiz sokaklar elde etmeyi hedeflediği ifade edildi.

OLO'dan yapılan açıklamada, izmarit kutularının 2024 boyunca tüm kamu etkinliklerine kurulacağı belirtildi.

OLO müdürü Martina Čechová, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir festivale, koşuya katılanlar veya pazara gidenler izmaritleri kutuya atarsa, sadece daha temiz bir çevreye katkı sunmayacaklar, ayrıca bu tip bir atığın geri dönüştürülmesini sağlamış olacaklar" dedi.

Proje kapsamında sigara izmaritlerinin özel bir lif haline getirilip, asfalt harcına karıştırılması planlanıyor.

Daha önce yine Slovakya'da benzer bir proje gerçekleştirilmiş ve ülkenin iç kısımlarındaki Žiar nad Hronom bölgesinde sigara izmaritleriyle yapılan yol türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçmişti.