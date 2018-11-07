'Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi' Güzelyurt’ta sahnelenecek

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Mehmet Samer’in yazdığı, Nergül Tuncay Fellahoğlu’nun yönettiği “Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” adlı çocuk oyunu ile ada genelinde 15 bine yakın çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

İlkokul I, II ve III. Sınıf öğrencileriyle buluşmak üzere son hazırlıklarını tamamlamak için çalışılmakta olan oyunumuz ilk gösterimini 12 Kasım’ da Güzelyurt Tiyatro Günleri kapsamında Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

Oyun tüm cocuklar için ücretsiz sahnelenecektir.