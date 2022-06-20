Brent petrol düşüşte

Brent petrol 112 dolarlardaki yeni seviyesiyle yaklaşık 1 ay önceki günlerine geri döndü. Cuma günkü sert düşüşün ardından haftanın ilk işlem gününde toparlanmanın görülmediği Brent petrol, gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi.

Brent petrol geçen haftayı tek günde 10 dolara yakın düşüşle kapatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası Federal Reserve (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımı ve sıkılaşma politikalarına bağlı bir resesyona neden olması endişesiyle gerileyen Brent petrolde yeni haftada da 112-113 dolar bandındaki seyir devam ediyor.

Çin’de koronavirüs kısıtlamaları devam ederken küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama sinyalleri ve petrol arzı petrolün fiyatlanmasında ana etkenler oldu.

ARZ ENDİŞESİNİ BU KEZ TALEP ENDİŞESİ DENGELEDİ

Hafta sonunun önemli gündemimde ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'ün açıklamaları yer aldı. ABD Başkanı Joe Biden’ın daha önceki seferlerde akaryakıt fiyatlarından dolayı sektöre yüklenmesinin ardından Bakan Granholm de sürücülere dönerek yüksek fiyatların devam edebileceğini söyledi.

Talepte yukarı yönünün devam etmesini beklediğini belirten Granholm böylece hem bir resesyon ihtimalini savuştururken hem de beklentilerin daha çok küresel gelişmelere bağlı olduğuna dikkat çekti.

Akaryakıtta talebe ilişkin oluşan endişeler, arz sıkıntısına dair olan endişeleri dengelemesiyle yeni haftanın açılışı yapıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya dahil OPEC+ olarak bilinen blokun üretimi sınırlı şekilde artırması ve küresel arzın da artması petrol piyasasında olumlu oldu.

PETROL DESTEK SEVİYEYE YAKIN SEYREDİYOR

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Rusya’nın üretimi, Batı'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlardan dolayı çoğu ülkeye ulaşamıyor. Çin'den yapılan petrol ürünleri ihracatı, Cumartesi günü yayınlanan Çin gümrük verilerine göre benzinde bir önceki yıla göre yüzde 45,5 ve motorinde yüzde 92,7 düşüşü gösterdi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Rusya’nın petrolü küresel ihracatta yön değiştirirken Çin'in Mayıs ayında Rusya'dan petrol ithalatı yüzde 55 artarak rekor seviyeye ulaştı. Çin, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ancak ülkede halihazırda koronavirüs kısıtlamalarına bağlı olarak talep azlığı yaşanıyor.

Rus petrolünün yeni alıcılar bulmasıysa Batı’daki enerji fiyatlarında tabanı yükseltti.

KKTC 20 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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20/06/2022 08:18