Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent Petrol, Ukrayna-Rusya heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği müzakereler ve Çin'deki salgının arzı etkilemesi endişesiyle geriledi.

30 Mart 2022 Brent petrol fiyatı, uluslararası piyasada 108 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL NEDİR, KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon

ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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30/03/2022 08:54