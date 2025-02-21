Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 düşerek 75,91 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,27 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin'de ekonomik toparlanma beklentileriyle artan talep, Rusya’nın arz kesintileri ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin piyasalarda yarattığı baskı nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

ABD'de soğuk hava koşullarının petrol fiyatlarını yükseltmesi beklense de ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verileri, stok artışının talep beklentilerinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Geçen hafta ABD'nin ticari ham petrol stokları, piyasa beklentisi olan 2 milyon 200 bin varillik artışın üzerinde, 4 milyon 600 bin varil artarak 432 milyon 500 bin varile yükseldi. Bu durum, talebin beklenenden zayıf olduğuna işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi 300 bin varil artışla 13 milyon 497 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı 472 bin varil artarak arz yönlü baskıyı artırdı. Üretim ve ihracattaki bu artış, küresel arz fazlasına yönelik endişeleri güçlendirdi ve fiyatların düşmesinde etkili oldu.

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, ABD'nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı yüzde 10 ek gümrük vergisinin ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de ekonomik büyümeye dair belirsizliklerin ve ABD’nin ek vergilerinin, sanayi üretimi ve enerji talebini azaltarak petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade ediyor. İki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkların çözülmesi halindeyse petrol talebinde toparlanma ve fiyatlarda yükseliş bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik projelerin enflasyonu aşağı çekebileceğini, bütçe açığını azaltmanın ise faiz oranlarını düşüreceğini belirtti. Bu açıklamalar, enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik beklentileri artırarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentileri de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen bir diğer unsur oldu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Trump yönetiminin tarife politikalarının dikkate alınması gerektiğini belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yıl içinde iki çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisinin sürdüğünü ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarının düşüşünü destekliyor.

Diğer taraftan, Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait bir petrol pompalama istasyonuna "ABD'ye tepki" amacıyla saldırdığına dair haberler, arz endişelerini artırarak fiyatların daha fazla gerilemesini engelledi. Saldırı nedeniyle hattı besleyen istasyonun kapasitesinin yüzde 30-40 oranında düştüğü ve onarım sürecinin uzun süreceği bildirildi.

Brent petrolünde teknik olarak 76,85 doların direnç, 74,35 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.