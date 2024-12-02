Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,43 ​​​dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,12 artarak 72,43 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de talebe ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'da artan gerilim etkili oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Hafta sonu Çin'de açıklanan veriler de ülkede imalat sanayi ve hizmet sektöründe genişlemenin devam ettiğini gösterirken, hükümetin ekonomiyi destekleyici adımlarını sürdüreceğine yönelik beklentiler olumlu havaya katkı sağladı. Bu durum ülkede petrol talebine ilişkin endişeleri hafifletti.

İsrail'in, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan saldırılarını sürdürmesi de Orta Doğu'daki gerilimi artırarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

İsrail ordusunun ihlalleri, 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlamıştı.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 106,3'e çıktı. Bu durum, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek, alımların azalmasına ve fiyatların aşağı yönlü baskılanmasına neden oluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda, gelecek yılın ilk aylarına ilişkin üretim politikasını görüşecek. Daha önce 1 Aralık'ta yapılması planlanan söz konusu toplantı, 5 Aralık'a ertelemişti.

Brent petrolde teknik olarak 75 doların direnç, 70,40 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.