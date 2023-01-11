Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalarak 79,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin petrol stoklarında artış öngörüsü ve küresel ekonomik belirsizliğin talep endişelerini artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 14 milyon 865 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 375 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlardaki düşüşü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artıracağı endişeleri de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Ülkede resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Uzmanlar, enflasyonun beklentilerin altına düşmesi halinde doların aşağı çekileceğini ve zayıf doların petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek talebi artırabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Çin'de COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ülkede nüfusun yoğun olduğu çok sayıda şehir ve eyalette salgın dalgasının, ulaşılması beklenen ilk "tepe noktası"nı geride bıraktığının tahmin edildiği bildirildi.

Çin, COVID-19 kısıtlamalarının geçen ayın başında aniden kaldırılmasının ardından şimdiye dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 79,63 ile 79,83 dolar aralığının direnç, 79,27 ile 79,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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11/01/2023 09:09