Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​78,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların düştüğünü gösteren verilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5,5 milyon varil azalışla 431,1 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda yaşanan düşüş, ülkede talebin beklenenin üzerinde arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Ayrıca, Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Olaya cevaben Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağı açıklamasını yaptı.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizine yol açabileceği ve enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerini körüklüyor. Bu durum da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,19 ile 78,28 dolar aralığının direnç, 77,89 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.