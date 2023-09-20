Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 93,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklaması öncesinde geriledi. Bugünkü toplantıda Fed'in faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, ileriye dönük faiz politikasına ilişkin yol haritasının netleşmesi bekleniyor. Fed'in faiz kararının dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebi nasıl etkileyeceğine dair belirsizlik fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gitmesiyle yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisi fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Dün Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkedeki petrol stoklarının 5,2 milyon varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Uzmanlar, bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinden gelecek resmi rakamları takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 93,75 ile 93,86 dolar aralığının direnç, 93,13 ile 92,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.