Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 76,18 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,25 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne İHA saldırısının ardından yükselen gerilimin bölgede arz kesintisine neden olabileceğine yönelik endişelerin artırması etkili oldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün yerel saatle 13.30 sularında bir intihar insansız hava aracının (İHA) DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisini vurduğunu duyurdu.

Pentagon, İran'a ait bir intihar İHA'sıyla Suriye'nin Haseke vilayetinde DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait bir tesise saldırı düzenlediğini, saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetlerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdiğini kaydederek, "Bu saldırı, bugünkü saldırının yanı sıra, DMO ile ilişkili gruplar tarafından Suriye'deki Koalisyon kuvvetlerine yönelik son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırısı, ABD-İran ilişkilerinde tırmanan gerilimin bölgenin ham petrol arzını kesintiye uğratabileceğine yönelik endişelere neden olarak petrol fiyatlarını destekledi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un ülkenin stratejik petrol rezervini yeniden doldurmanın yıllar alabileceğine yönelik açıklamaları ise fiyatları baskılayan bir unsur oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Granholm, bu yılki düşük petrol fiyatlarından faydalanmanın kendileri için güç olacağını açıkladı. Söz konusu açıklamalar, kısa vadede petrol piyasalarında daha az alım olacağı değerlendirmelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişi kısıtladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 3 Nisan'da gerçekleştirileceği toplantı öncesi piyasalarda devam eden belirsizlik de fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor.

OPEC+ grubunun mevcut üretim politikasına devam edeceği değerlendirilirken, uzmanlar, son 15 ayın en düşük seviyelerine kadar gerileyen petrol fiyatlarının bu hafta yüzde 3 ila yüzde 5 arasında artış gösterebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,20 ile 78,48 dolar aralığının direnç, 74,88 ile 73,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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24/03/2023 10:22