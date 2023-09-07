Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,33​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Dün Brent petrolün varil fiyatı günü 90,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 90,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,25 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük iki petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamalarının etkisiyle petrol fiyatları yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Sonbaharda talepte oluşabilecek yavaşlama endişesi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki belirsiz ekonomik görünüm petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde etkili oldu.

Küresel arzda düşüş yaşanacağı endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklerken, yaz aylarında yaşanan yüksek talebin yıl sonuna doğru azalmasıyla piyasanın petrol tüketimi açısından yoğun olmayan bir sezona gireceği beklentisi fiyatlar üzerinde baskı kuruyor.

Öte yandan, dün Amerikan Petrol Enstitüsü ülkedeki petrol stoklarının 5,5 milyon varil düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil düşeceği yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artması fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,39 ile 90,45 dolar aralığının direnç, 90,09 ile 90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.