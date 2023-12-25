Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildi

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25/12/2023

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Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildi

Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Cuma günü 79,35 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,07 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 73,56 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol fiyatları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle 80 doların üzerine çıkmıştı.

 

25/12/2023 09:36
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TAGS: Brent Petrol, Petrol, Dolar, Piyasalar, Ekonomi
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