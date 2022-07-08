Brent petrolün varil fiyatı 105,20 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,20 dolardan işlem görüyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre 8,2 milyon varil arttı.

Dün 106,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 105,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,72 dolardan alıcı buldu.

Küresel arz daralması endişeleri, resesyon riskinin talebi düşürmesi beklentisine rağmen fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çarşamba günü Rusya'nın Novorossiysk Bölge Mahkemesinin çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldığını açıklaması arz endişelerini desteklemişti. Ancak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün yaptığı açıklamada, petrol sevkiyatı için Trans Hazar Koridoru'nun öncelikli hale getirilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,20 dolardan işlem görüyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre 8,2 milyon varil arttı.

Dün 106,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 105,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,72 dolardan alıcı buldu.

Küresel arz daralması endişeleri, resesyon riskinin talebi düşürmesi beklentisine rağmen fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çarşamba günü Rusya'nın Novorossiysk Bölge Mahkemesinin çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldığını açıklaması arz endişelerini desteklemişti. Ancak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün yaptığı açıklamada, petrol sevkiyatı için Trans Hazar Koridoru'nun öncelikli hale getirilmesi talimatı verdiğini söyledi.

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08/07/2022 10:28