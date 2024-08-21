Brent petrolün varil fiyatı 77,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalarak 77,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,12 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü dün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta piyasa beklentisinin aksine 347 bin artacağını öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış, ABD'de talebin zayıfladığı algısını güçlendirirken, ülkede son dönemde artan üretim de dikkate alındığında piyasalarda arz fazlası endişelerine yol açıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Dünyanın büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ülke ekonomisine ilişkin endişeler de talep görünümü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes görüşmeleri de piyasaların odağında yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için gerçekleştirdiği bölge turu kapsamında ilk durağı İsrail'e gitmişti. 7 Ekim'den bu yana bölgeye 9. ziyaretini gerçekleştiren Blinken Mısır ve Katar'a da geçmişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti. İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

Brent petrolde teknik olarak 78,16 ile 79,93 dolar aralığının direnç, 76,39 ile 74,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.