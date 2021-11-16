Brent petrolün varil fiyatı 82,93 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,93 dolardan işlem görüyor. Avrupa'da COVID-19 vaka sayılarındaki artışın petrol talebini düşüreceği beklentisi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dün 82,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 82,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,47 dolardan alıcı buldu.

Avrupa'da COVID-19 vaka sayılarındaki artışın petrol talebini düşüreceği beklentisi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Avrupa'da COVID-19

İtalya'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplu taşımada kontrolleri sıkılaştıran yeni tedbirler getirilirken, Hollanda'da son 24 saatte 19 bin 274 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Avusturya'da ise COVID-19 aşısı yaptırmamış ve son 6 ayda hastalığı geçirmemişler için bazı durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Fiyatlar arzın artacağı öngörüsüyle baskılanıyor

Geçen hafta yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), dördüncü çeyrek için küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki ayın raporuna göre günlük 330 bin varil düşürmüştü.

Fiyatlar, küresel petrol talebindeki düşüş beklentilerine rağmen arzın artacağı öngörüsüyle dengeleniyor.

ABD'nin yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik petrol rezervlerini piyasaya süreceğine ilişkin haberler, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruması ve son üç haftadır ABD'de artan sondaj kulesi sayısı da arzın yükseleceği öngörülerini destekliyor.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasaları Analisti Louise Dickson, piyasaların, arz kısıtının kısa vadeli olacağı düşüncesiyle gelecek dönemdeki arz beklentilerine ve COVID-19 salgınında yaşanacak gelişmelere odaklandığını belirtti.

Küresel petrol arzının hala talebin gerisinde kaldığına işaret eden Dickson, "Bu eğilimin 2022'nin ortalarına doğru değişeceğini ve petrolde üç haneli fiyatların görülmeyeceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 83,04 ile 83,20 dolar aralığının direnç, 82,67 ile 82,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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16/11/2021 09:51