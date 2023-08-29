Brent petrolün varil fiyatı 83,67 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 83,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,85 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de bu hafta beklenen yoğun veri akışı öncesinde yatırımcıların temkinli tavrı etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,01 ile 84,36 dolar aralığının direnç, 83,66 ile 83,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.