Brent Petrolün Varil Fiyatı 88,29 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 88,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,76 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ticari ham petrol stoklarının yükseleceği tahmini etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 404 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 367 bin varil azalacağı yönündeydi.

Devam eden talep toparlanması ve kısa dönemli arz kısıntıları ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Kovid-19 salgınında ülkelerin daha hafif tedbirler alması nedeniyle 2021 ve 2022 için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize etti.

Ajans, küresel petrol talebinin 2021'de bir önceki yıla göre günlük 5 milyon 480 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 381 bin varile, bu yıl ise günlük 3 milyon 325 bin varil artışla 99 milyon 705 bin varile yükseleceğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırı ve Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim de muhtemel arz daralması endişelerini pekiştirmeye devam ediyor.

Uzmanlar, arzın Kovid-19 salgınına rağmen artan talebi karşılayamaması durumunda gelecek aylarda petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,48 ile 88,70 dolar aralığının direnç, 88,13 ile 88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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20/01/2022 11:26