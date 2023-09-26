Brent petrolün varil fiyatı 90,97 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 90,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,76 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı ve bu durumun küresel petrol talebinde düşüşe yol açacağı endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, banka yetkilileri, yönlendirmelerinde faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed üyelerinin çoğunun bu yıl bir faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü, kendisinin de bu üyelerden biri olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacak gibi göründüğünü belirtti.

Avrupa genelinde de geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları açıklandı. Bankaların faizleri uzun süre yüksek seviyelerde bırakacağı vurgusu dikkati çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak halen çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söyledi.

Lagarde, ECB'nin faiz oranlarını gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde tutacağına işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de ABD'de eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde kısmi bir kapanmaya girilmesinin muhtemel göründüğünü bildirdi.

Açıklamada, uzun süreli bir kapanmanın hem ABD ekonomisi hem de finansal piyasalar için "yıkıcı" olacağı vurgulandı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintisi kararlarının yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,34 ile 91,73 dolar aralığının direnç, 90,95 ile 90,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.