Brewart-568 Endurance İşbirliğinde Koşu Etkinliği Düzenleniyor

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29/02/2024

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Brewart-568 Endurance İşbirliğinde Koşu Etkinliği Düzenleniyor

Kıbrıs’ın “Craft Bira” firması Brewart ile 568 Endurance işbirliğinde organize edilen koşu etkinliği, 17 Mart Pazar günü yapılıyor.

Kömürcü’deki BrewArt üretim fabrikasında düzenlenecek etkinlik sabah 9:30’da başlayacak. Organizasyon koşusuyla başlayıp, saat 11:30’da ülkemizin başarılı DJ’lerinden Mr. Joker’in performansı ile bira festivaline dönüşecek.

Koşu etkinliği tamamen bir pazar etkinliği olarak düşünülürken, yarış formatında olmayacağı açıklandı. Etkinliğe kayıtlar birtikritim.com/brewartkayit sitesinden yapılabileceği ifade edilirken, kayıtların tamamen ücretsiz olduğunun da altı çizildi.

Program:

Saat 09:00 Brewart Üretim Fabrikası’nda Buluşma

Saat 09:15 Briefing

Saat 09:30 6K ve 15K Koşularının Başlangıcı

Saat 10:15 6K Koşusunun Tahmini Bitişi

Saat 11:15 15K Koşusunun Tahmini Bitişi

Saat 11:30 Mr. Joker Canlı Performansı

Saat 13:30 Etkinlik Kapanış

29/02/2024 11:33
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TAGS: Brewart-568 Endurance, İşbirliği, koşu, etkinlik,
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