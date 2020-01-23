Brexit anlaşması yasalaştı!

Britanya Kraliçesi Elizabeth, meclisten geçen Brexit anlaşmasını onayladı. Kraliçe'nin onayıyla birlikte Brexit anlaşması yasalaştı

ads
23/01/2020

ads
ads
Brexit anlaşması yasalaştı!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasası Kraliçe tarafından onaylanarak resmen yasalaştı.

Düzenleme geçtiğimiz Çarşamba günü parlamentodaki son süreçten de geçmiş ve Kraliçe Elizabeth'in onayına gönderilmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte İngiltere'nin 31 Ocak'ta yerel saatle 23.00'de Avrupa Birliği'nden resmen ayrılması bekleniyor. 29 Ocak'ta konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda da bir oylama yapılacak.

İngiltere Başbakanı gelecek günlerde AB ile bir çıkış anlaşmasına imza atması bekleniyor.

23/01/2020 20:29
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Brexit anlaşması yasalaştı!, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.