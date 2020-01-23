Brexit anlaşması yasalaştı!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasası Kraliçe tarafından onaylanarak resmen yasalaştı.

Düzenleme geçtiğimiz Çarşamba günü parlamentodaki son süreçten de geçmiş ve Kraliçe Elizabeth'in onayına gönderilmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte İngiltere'nin 31 Ocak'ta yerel saatle 23.00'de Avrupa Birliği'nden resmen ayrılması bekleniyor. 29 Ocak'ta konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda da bir oylama yapılacak.

İngiltere Başbakanı gelecek günlerde AB ile bir çıkış anlaşmasına imza atması bekleniyor.

23/01/2020 20:29