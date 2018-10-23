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Brexit, Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak

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23/10/2018

Brexit, Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Werner Hoyer, `İngiltere`nin AB`den ayrılmasıyla EIB`nin 100 milyar euroluk kredi verme kapasitesini kaybedeceğiz.` dedi.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Werner Hoyer,  Avrupa Birliği'nin (AB) hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı  olacak yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla kurulan EIB'nin  Lüksemburg'daki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AB üyesi pek çok ülkede siyasi belirsizlikler yaşandığını, ABD Başkanı  Donald Trump'ın çok taraflı küresel sistemden hızla uzaklaştığını belirten Hoyer,  siyasi gelişmeler nedeniyle insanların "kaygılı" olduğunu anlattı.

Hoyer, AB ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerinin  olası bütün sonuçlarına yönelik hazırlıklar yaptıklarına dikkati çekerek,  "İngiltere, EIB sermayesinin yüzde 16'sını sağlıyor ve portföyü kredi seviyemize  katkıda bulunuyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla EIB'nin 100 milyar euroluk  kredi verme kapasitesini kaybedeceğiz." diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin EIB'ye katkılarını artırarak Brexit'in neden  olacağı kredi sağlama imkanındaki azalmayı telafi edebileceklerini dile getiren  Hoyer, kredilerin özellikle çeşitli altyapı yatırımları açısından önemli olduğunu  söyledi.

Hoyer, EIB'nin 242 milyar euro civarında ödenmiş sermayesi  bulunduğunu, kurumun kredilerini piyasalarda bono satışı yaparak fonladığını  kaydetti.

AA

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TAGS: brexit, avrupa yatırım bankası
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