Brexit Oylaması ertelendi!

İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.Görüşmelerin ardından Avam Kamarası Başkanı John Bercow’ın kararıyla önce bir değişiklik önergesi oylandı.

İktidardaki Muhafazakar Partiden ihraç edilen Oliver Letwin’in verdiği ve anlaşmanın daha detaylı incelenmesi için bugün oylanmamasını öngören değişiklik teklifi, 306’ya karşı 322 oyla kabul edildi.

Oylamanın Brexit için gerekli tüm yasal düzenlemeler geçene kadar ertelenmesini içeren değişiklik, dolaylı olarak Johnson’ın AB’den 3 aylık bir erteleme istemesini de gerektiriyor.

Oylama sonrası konuşan Johnson, yeni bir ertelemeye karşı olduğunu belirtti.

Johnson, 31 Ekim’de AB’den ayrılmak için gelecek hafta parlamentoya bir yasa tasarısını sunacaklarını söyleyerek, “AB ile bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim ve yasalar da beni buna zorlayamaz.” dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, sonucu memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, değişiklik önergesinin Başbakan’ın anlaşmasız ayrılık şantajına son verdiğini dile getirdi.

Corbyn, “Başbakan, yasalara uymak zorunda.” ifadesini kullandı.

Anlaşmanın yapılacak daha sonraki oylamada kabul edilmemesi, Johnson’ın yasaya uymaması veya AB’nin talebe onay vermemesi durumlarında İngiltere, 31 Ekim’de anlaşmasız bir şekilde birlikten ayrılmış olacak.

19/10/2019 20:23