Brexit takvimi nasıl işleyecek?

Peki bundan sonra ülkeyi nasıl bir takvim bekliyor?

13 ARALIK: YENİ HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ

Yarışın galibi Boris Johnson, sonuçların açıklanmasından birkaç saat sonra Buckingham Sarayı’nın yolunu tuttu.

Kraliçe II. Elizabeth’le 35 dakika görüşen Johnson, hükümeti kurma yetkisini alarak, 10 Downing Street’teki başbakanlık konutuna döndü.

17 ARALIK: MECLİS AÇILIYOR

Euronews’in haberine göre; Westminster Parlamentosu’nun 650 yeni üyesi 17 Aralık’ta yemin ederek göreve başlayacak.

Milletvekillerinin ilk işi meclis başkanını seçmek olacak. 4 Kasım’da koltuğu “Order” (düzen) diye bağırmasıyla ün salan John Bercow’dan devralan Lindsay Hoyle’ün seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

19 ARALIK: KRALİÇE’NİN MECLİS KONUŞMASI

Hükümetin sorunsuz bir şekilde kurulması ve yol haritasının vaktinde hazırlanması durumunda, 19 Aralık’ta Londra yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğe sahne olacak. Avam Kamarası’na girmesi yasak olan Kraliçe II. Elizabeth, Lordlar Kamarası’nda hükümetin yeni planını kamuoyuna duyuracak. Bir milletvekilinin sarayda rehin tutulmasından, milletvekillerinin Kraliçe’nin gönderdiği ulağın yüzüne kapı kapatmasına kadar ilginç gelenekler tekrarlanacak.

31 OCAK: AB’YE VEDA GÜNÜ BREXİT

Hem Birleşik Krallık hem de Avrupa Birliği için büyük gün 31 Ocak 2020.

2016’da yapılan referandumun ardından 3 kez ertelenen Brexit’in önünde, Johnson’un seçimlerde elini güçlendirmesiyle engel kalmadı.

İki tarafın zorlu müzakerelerin ardından vardığı anlaşmanın Westminster parlamentosundan çok kez geri dönmesiyle Brexit çıkmaza girmişti.

“Öyle ya da böyle Avrupa Birliği’nden çıkacağız” diyen başbakanın anlaşmayı, çoğunluğu elinde tuttuğu meclise kabul ettirmekte güçlük çekmeyeceği aşikar. Dolayısıyla Avrupa Birliği, 31 Ocak’ta 47 yıllık üyesiyle vedalaşacak.

1 TEMMUZ: TİCARET MÜZAKERELERİNİN SON GÜNÜ

Herhangi pürüzün yaşanmadığı ve Birleşik Krallık’ın AB’ye vaktinde veda ettiği bir senaryoda, Brexit dosyayı tamamen kapanmayacak. İki taraf, ilişkilerinin bundan sonra nasıl işleyeceğine dair bir yol haritası çıkarmak için tekrar masaya oturacak. Ticaret ve güvenlik anlaşmaları gündemin ilk sırasında yer alacak. Bu anlaşmaların 1 Temmuz’a kadar nihayete ermemesi durumunda Londra, Brüksel’den tek seferlik uzatma talep edebilecek. Bu süreç zarfında ise mevcut uygulamalar devam edecek.

31 ARALIK: 2020 GEÇİŞ SÜRECİNİN SONU

Brexit veya anlaşmalarla ilgili müzakereler, belirlenen takvime riayet ederse, esas ayrılık 31 Aralık’ta olacak ve iki taraf yaklaşık yarım asırdır sürdürülen beraberliği noktalayacak. Brexit anlaşmasının Westminster’dan onay alamaması ve tarafların anlaşmadan ayrılma ihtimali ise bilinmeyene kapı aralıyor. Uzmanlar söz konusu durumda, ulaşımdan ticarete “büyük bir kaosa hazırlıklı olun” diyor.

14/12/2019 19:51