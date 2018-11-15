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Brexit'e onay Almanya'da memnuniyetle karşılandı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İngiltere hükümetinin Brexit anlaşmasına onay vermesinin büyük bir rahatlamaya neden olduğunu belirtti

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15/11/2018

Brexit'e onay Almanya'da memnuniyetle karşılandı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere'nin geçici olarak anlaştığı Brexit anlaşmasının taslak metninin İngiliz hükümetince onaylanmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Karar, büyük bir rahatlamaya neden oldu" ifadesini kullandı

 

Dışişleri Bakanı Maas, onay ile çıkış sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldıklarını kaydederek, aylar süren belirsizliğin ardından İngiltere'nin AB'den ayrılış sürecinin nasıl ilerleyeceğini öngörebileceklerini bildirdi.

 

Alman bakan, bundan sonra da tarafların atması gereken adımlar olduğuna dikkati çekerek, "İngiliz arkadaşlarımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Bizim için iç pazarın kurallarına dokunulmaması önemlidir. İç pazar Avrupa projesinin önemli bir başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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TAGS: Brexit’e onay Almanya’da memnuniyetle karşılandı, haber, kıbrıs,
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