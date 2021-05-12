Brezilya, 100 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı almak için anlaşmaya vardı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, BioNTech ile geliştirdiği Koronavirüs aşısından 100 milyon doz daha almak için Pfizer ile anlaşmaya vardıklarını belirtti. Brezilya bu vesileyle satın aldığı Pfizer/BioNTech aşısı sayısını iki katına çıkardı.

Sağlık Bakanlığı yeni alınan dozların Eylül ve Aralık arasında teslim edileceğini bildirdi.

Brezilya, daha önce Pfizer ile 100 milyon doz aşı için bir anlaşmaya daha varmıştı. Bu dozların bu tarihe kadar sadece 1.6 milyonu Brezilya'ya teslim edildi.

Bakanlığa göre Brezilya nüfusunun yüzde 15'ine en az bir doz aşı yapıldı.

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12/05/2021 13:15