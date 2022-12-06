Brezilya 68 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puanla adını İsviçvre'nin önünde son 16 turuna yazdıran Brezilya, Güney Kore karşısında ilk yarıda zorlanmadı.

Brezilya, H Grubu'ndaki son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükselterek ve averajla Uruguay'ın önünde son 16'ya çıkan Güney Kore karışısında henüz 7. dakikada Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti. 13. dakikada penaltı atışından Neymar skoru 2-0 yaptı. Ricarlison 29'da 3-0'ı bulurken, Lucas Paqueta 36'da ilk yarının skorunu ilan etti, Brezilya: 4 - Güney Kore: 0.

İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Brezilya, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında dört gol attı. Sambacılar, 1954 Dünya Kupası maçında Meksika'yı 5-0 yenerken; ilk yarıda dört kez rakip ağları havalandırmıştı. Brezilya ayrıca, 1950 Dünya Kupası'ndan bu yana 36 dakikada ilk kez dört gol buldu.

NEYMAR'DAN REKORA BİR KALA

Brezilya'nın ikinci golünü atan Neymar, milli takımda Pele'nin rekoruna bir gol daha yaklaştı. 76 gole ulaşan Neymar, 77 gollü Pele'nin ardından Brezilya Milli Takımıyla en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Ülkesiyle Dünya Kupası hayalini kuran Neymar ayrıca, Pele ve Ronaldo'nun ardından Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü Brezilyalı olmayı başardı.

THOAGO SILVA'DAN TARİHE ÇENTİK

Brezilya'nın üçüncü golünü atan Ricarlison'a asisti 38 yaşındaki Thiago Silva yaptı. Thiago Silva (38 yıl 74 günlük), Roger Milla'yı (38 yıl 42 gün -1990 Dünya Kupası) geçerek, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda asist yapan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.

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06/12/2022 11:50