Brezilya Arjantin maçı askıya alındı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle durduruldu. CONMEBOL, maçın askıya alındığını ve hakem ile gözlemcilerin maç hakkındaki raporu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini açıkladı.

Maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerin sahaya girmeye teşebbüs etmesinin ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.

Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin, karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi.

Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, "Yetkililer maçın ortasında sahaya girmek yerine neden maç öncesi gelip bizimle konuşmadılar?" dedi.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan Brezilya, 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Arjantin ise 15 puanla 2. sırada yer alıyor.

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05/09/2021 23:09