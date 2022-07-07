Brezilya basını yazdı: Welington Fenerbahçe'de...

ESPN Brezilya televizyon kanalı, Sao Paulo'nun, 21 yaşındaki sol bek için yapılan 3 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiğini yazdı. Genç yıldızla da anlaşan Sarı-Lacivertliler, Welington'ı en kısa sürede İstanbul'a getirip Dinamo Kiev eşleşmesine yetiştirmeyi planlıyor.

Forvet ve orta saha transferi beklenirken, Fenerbahçe sıradaki bombayı sol bekle patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye takviye yapmak adına bir süredir Marcelo, Pezzella ve Welington için girişimlerini sürdürüyordu.

Galatasaray'dan transfer taarruzu

ESPN Brezilya, önceki gece verdiği haberde Sao Paulo forması giyen Welington transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin, Brezilya ekibine yaptığı 3 milyon Euro'lıık teklifin kabul edildiği bildirildi.

Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki savunmacıyla zaten prensip anlaşmasına varmıştı. Yönetim, şimdi süreci hızlandırmak için gaza bastı. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçına 20 Temmuz'da çıkacak. Ancak UEFA'ya kadrolar 14 Temmuz'da bildirilecek. Jesus'un eli güçlenecek Sarı-Lacivertliler, Welington'ın transferini resmen bitirip bu eşleşmede sahaya çıkmasını planlıyor. Genç yıldızın bu hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

21 yaşındaki oyuncunun gelişi, Jorge Jesus'un oynatnıak istediği futbol açısından son derece önemli. Ferdi sol bekte çok iyi bir performans sergilese de sağ ayaklı bir futbolcu. Jesus, beklerle oyunu genişletmek istediği için savunmanın solunda solak bir futbolcu kullanmak istiyordu.

Erison ve Igor iddiası

Fenerbahçe ile ilgili Brezilya'dan bir iddia da Lance'dan. Welinton transferinde sona gelen Sarı-Lacivertliler'in daha önce de gündemde olan Botafogo'lu Erison ve Igor Paixao için de girişimlerini artırdığı belirtildi. Erison forvette, Igor ise kanatlarda görev yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Erison'un adı Galatasaray'ın yanı sıra, Botafago'nun sahibi John Textor'ır yeni takımı Lyon ile de anılıyor.

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07/07/2022 19:27