Brezilya, Casemiro'yla turladı

FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turunu garantiledi.

FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

974 Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetti.

Müsabaka, 1-0'lık Brezilya üstünlüğüyle noktalandı.

Sambacilar adına galibiyeti getiren golü 83. dakikada Casemiro kaydetti.

Bu sonuçla iki maç sonunda 6 puana ulaşan Brezilya, grupta liderliğini sürdürdü ve son 16 turunu garantiledi.

3 puanda kalan İsviçre ise ikinci sırada konumlandı.

Brezilya, gruptaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre ise tur için Sırbistan'ın rakibi olacak.

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28/11/2022 20:09