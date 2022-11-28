Brezilya, Casemiro'yla turladı
28/11/2022
FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turunu garantiledi.
FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
974 Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetti.
Müsabaka, 1-0'lık Brezilya üstünlüğüyle noktalandı.
Sambacilar adına galibiyeti getiren golü 83. dakikada Casemiro kaydetti.
Bu sonuçla iki maç sonunda 6 puana ulaşan Brezilya, grupta liderliğini sürdürdü ve son 16 turunu garantiledi.
3 puanda kalan İsviçre ise ikinci sırada konumlandı.
Brezilya, gruptaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre ise tur için Sırbistan'ın rakibi olacak.