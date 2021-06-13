Brezilya Devlet Başkanı Bolsanaro’ya ikinci maske cezası

Brezilya'da Sao Paulo Eyalet Hükümeti, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya katıldığı motosiklet rallisinde binlerce destekçisi ile birlikte maske takmadığı ve pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 110 Amerikan doları para cezasına çarptırdı.

Şarku’l Avsat’ın Alman Haber Ajansı DPA’dan aktardığı habere göre, Folha de São Paulo gazetesi, Devlet Başkanı’nın oğlu ve milletvekili Eduardo Bolsonaro ile Altyapı Bakanı Tarcisio Gormez'in de aynı nedenle yaklaşık 108 dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Söz konusu rapora göre, Sao Paulo kentinde gerçekleştirilen motosiklet rallisinde 3 yetkilinin maske takmayarak eyaletin sağlık düzenlemelerini ihlal ettiği belirtildi.

Sao Paulo Eyaleti Valisi Joao Doria, Başkan Bolsonaro'nun rakibi ve 2022 seçimlerinde potansiyel bir aday olarak biliniyor.

Bolsonaro üç hafta önce Rio de Janeiro’da katıldığı motosiklet rallisinde destekçilerine maske takmadan seslendi.

İki gün önce, Maranhão eyalet hükümeti, yasaya aykırı olarak Aselandia kasabasında destekçilerinin bir mitingine katılan sağcı popülist devlet başkanı Bolsonaro'ya maske takmadığı için para cezası verdi.

Bu habere tepkiniz:



13/06/2021 14:40