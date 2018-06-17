Brezilya İsviçre berabere kaldı

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Sambacılar, Coutinho'nun müthiş golüyle 1-0 öne geçti, İsviçre Zuber'in kafa golüyle eşitliği sağladı.

Rostov Arena'da oynanan mücadelede Sambacılar, Coutinho'nun 20. dakikadaki müthiş golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İsviçre, 50. dakikada Zuber'in kafa golüyle eşitliği yakaladı: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.