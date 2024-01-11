Brezilya Milli Futbol Takımı'nda Dorival Junior dönemi

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Dorival Junior getirildi.

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11/01/2024

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Brezilya Milli Futbol Takımı'nda Dorival Junior dönemi

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, takımda geçici teknik direktörlük görevi üstlenen Fernando Diniz'in yerine 61 yaşındaki Dorival Junior ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ülkesinde Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense ve Palmeiras gibi takımlarda görev alan Brezilyalı teknik adam, son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırmıştı.

11/01/2024 09:59
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TAGS: Brezilya, Milli Futbol Takımı’, Dorival Junior,
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