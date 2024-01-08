Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dorival Junior oldu.

Sao Paulo'dan yapılan açıklamada Dorival Junior'ın istifasının kabul edildiği ve milli takımın başına geçeceği belirtildi.

Dorival Junior yaptığı açıklamada, "Bu, kişisel bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bu nedenle Sao Paulo'daki yeni yapılanmanın bir parçası olduğum için başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etmeliyim. Taraftarlara destekleri ve gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum." dedi.

Kulüp başkanı Julio Casares ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Dorival'e yapılan davet, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı. Yapmamız gereken şey, yeni mücadelesinde başarılar dilemek."

DORIVAL JUNIOR KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Antrenörlük kariyerinde Brezilya'da birçok takımı çalıştıran Dorival Junior, en uzun süre Santos'ta görev yaptı.

Santos'ta iki kez görev yapan deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde 94 maça çıkarken 1.94 puan ortalaması yakaladı.

Junior, geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yanan Sao Paulo'yu çalıştırıyordu.

Dorival Junior kariyerinde Brezilya Kupası (3), Copa Libertadores, Sudamericana ve Brezilya Serie B şampiyonlukları yaşadı.