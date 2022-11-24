Brezilya, Sırbistan'ı rahat geçti

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'ye fırtına gibi başladı. Sambacılar, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

Brezilya ile Sırbistan Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Brezilya sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı.

Karşılaşmada Sambacılara galibiyeti getiren golleri 63 ve 73. dakikalarda Richarlison kaydetti.

Bu sonuçla Brezilya, Dünya Kupası'na 3 puanla başlangıç yaptı ve ilk sıraya yerleşti. Puansız Sırbistan ise grupta son sırada kaldı.

G Grubu'nda oynanan diğer maçta ise İsviçre, Kamerun'u 1-0 yenmişti.

Bu habere tepkiniz:



24/11/2022 23:01