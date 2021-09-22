Brezilya yeni bir dönemi başlatıyor: Elektrikli hava taksileri

Latin Amerika'nın trafiğiyle meşhur en büyük şehri São Paulo yeni bir dönemin işaret fişeğini yaktı. Brezilyalı havayolu şirketi Gol 'hava taksileri' ile yolcu taşımaya başlayacaklarını duyurdu.

12 milyondan fazla nüfus ve 8,6 milyon araç ile günümüzde dünyanın beşinci büyük şehri olan São Paulo’da 1990'ların sonlarında trafik sıkışıklığı öyle kötü seviyelere ulaşmıştı ki yetkililer araçlar için plaka temelli bir rotasyon sistemi geliştirmek zorunda kalmıştı. Ancak dev kentin sakinleri bugünlerde gelecekten gelme bir havacılık devrimine şahit olmaya hazırlanıyor.

HAVA TAKSİLERİ İLE YOLCU TAŞINACAK

Brezilyalı havayolu şirketi Gol'ün imzaladığı bir anlaşmayla yüzlerce düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrikli hava taksisi, São Paulo çevresinde yolcu taşımaya başlayacak. Uçan taksileri Gol’e sağlayan grubun CEO'su Dómhnal Slattery, Financial Times'a yaptığı açıklamada “Proje pazarda oyun bozucu bir etkiye sahip olacak. Hava yolculuğunu demokratikleştireceğiz” mesajını verdi.

YOLCU TAŞIMA PİYASASI İÇİN OYUN DEĞİŞECEK

Yakın zamanda İngiliz üreticilerinden 500 adet uçan araç siparişi veren Dublin merkezli Avolon firmasının başındaki Slattery, helikopterlerin “ultra zenginlerin alanı” olduğunu kabul ediyor. Ancak Slattery’ye göre, helikopterle planörün gelecekten gelme bir karışımı gibi görünen 'VA-X4 eVTOL'ler (hava taksileri) São Paulo'ya teslim edildiğinde, yolcu taşıma piyasası için oyun değişecek.

YOLCU BAŞINA 1 DOLARA EŞ DEĞER

Slattery konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Şu anda kaba tahminimiz, bu uçan araçların işletme maliyetinin 40 kilometrelik bir yolculukta yolcu başına 1 dolara eşdeğer olacağı yönünde. Bunun maliyeti Manhattan şehir merkezinden JFK havalimanına giden bir Uber yolculuğunun eşdeğerine indirebileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN SEYAHAT ETME ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRECEK

Uçan araçları üreten Vertical Aerospace adlı havacılık ve uzay üreticisinin başkanı Stephen Fitzpatrick, bu sistemin trafik sorunu çeken, nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerde seyahat etme şeklini değiştireceğini belirtip uçan taksilerin Brezilya'nın en büyük şehri için ideal olacağını iddia etti.

2016 yılında kurulan ve dikey taşımacılıkta yeni bir çağa öncülük etmeyi vaat eden Aerospace'in internet sitesinde “Yoğun nüfuslu bölgelerde ne arabalar ne de toplu taşıma araçları talebi karşılayamaz. VA-X4, insanların seyahat etme şeklini değiştirecek” ifadesi yer alıyor.

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22/09/2021 19:14