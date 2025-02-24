Brezilya’da devasa çöküntüler oluştu: Olağanüstü hal ilan edildi

Brezilya'nın Amazon bölgesindeki bir şehirde yetkililer, yüzlerce evi tehdit eden devasa çöküntülerin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Maranhao eyaletine bağlı Buriticupu'da birçok bina yıkılırken, 55 bin kişilik nüfusun yaklaşık 1200'ü, giderek büyüyen uçurum nedeniyle evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Şehir yönetiminin bu ayın başlarında yayınladığı acil durum kararnamesinde, çöküntülerle ilgili olarak "Son birkaç ayda boyutlar katlanarak büyüdü ve konutlara önemli ölçüde yaklaştı" denildi.

Son zamanlarda meydana gelen çöküntüler, Buriticupu sakinlerinin son 30 yıldır izlediği bir sorunun daha da tırmanması anlamına geliyor.

Bu sorunda yağmurlar, kumlu yapısı nedeniyle savunmasız hale gelen toprakları yavaş yavaş aşındırıyor, ayrıca kötü planlanmış inşaat çalışmaları ve ormansızlaşma da etkili oluyor.

Büyük toprak erozyonları Brezilya'da “voçoroca” olarak biliniyor; yerli kökenli bu kelime “toprağı yırtmak” anlamına geliyor ve obruklar için kullanılıyor.

Maranhao Federal Üniversitesi'nde coğrafyacı ve profesör olan Marcelino Farias, sorunun şu anki gibi şiddetli yağmur dönemlerinde daha da kötüleştiğini söylüyor.

Buriticupu Bayındırlık İşleri Sekreteri ve bir mühendis olan Lucas Conceiçao, belediyenin karmaşık obruk durumuna çözüm bulacak kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

Conceiçao, “Bu sorunlar erozyon süreçlerinden riskli bölgede bulunan insanların uzaklaştırılmasına kadar uzanıyor” dedi.