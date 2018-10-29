Brezilya’da devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Bolsonaro kazandı

Brezilya’da, devlet başkanlığına Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Bolsonaro oyların yüzde 56’sını aldı.

İşçi Partisinin solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44’ünü aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Bolsonaro’yu seçim zaferi için tebrik ettiğini belirterek, “İki lider de ABD ve Brezilya halkının yaşamlarını geliştirmek için yan yana çalışacaklarına dair güçlü bir taahhütte bulundular.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro’nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

AA/