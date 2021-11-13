Brezilya'da dinozor kemiği bulundu

Brezilya'da bir demir yolu inşası için yapılan kazılar sırasında dinozor kemikleri bulundu. Kemiklerin farklı bir dinozor türüne ait olabileceği belirtiliyor.

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13/11/2021

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Brezilya'da dinozor kemiği bulundu

 

Brezilya'nın kuzeydoğusunda, Maranhao kentindeki demir yolu inşası sırasında kemik kalıntıları bulundu.

Bilim insanları kazı alanının bir dinozor mezarlığı olabileceği ihtimaliyle çalışma başlattı.

Paleontologlar, kemik kalıntılarının Titanosauria dinozor grubuna ait olduğunu düşünüyor.

Bu türün daha önce keşfedilmemiş bir dinozor türü olduğuna işaret edilirken, paleontologlar, "Diğer tür dinozorlar hakkında zaten bilgimiz var. Her yeni kalıntı ise keşfedilmemiş türler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor." yorumunu yapıyor..  

13/11/2021 14:57
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TAGS: Brezilya, dinozor, dinozor kemiği
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