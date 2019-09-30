Brezilya'da Flamengo rakibini 56 gol ile geçti

Maçın en golcü oyuncusu 14 gol ile Flamengo'nun forveti Flaviya oldu.

Maçta ortalama her 100 saniyede bir gol yaşandı.

Flamengo maça hızlı başlayarak ilk 15 dakikada 12 gol bulduktan sonra hız kesmedi ve ilk yarının sonuna kadar 15 gol daha buldu. 29-0 biten ilk yarının ardından Flamengo gol olup yağmaya devam etti, ve Greminho ağlarına 27 gol daha gönderdi.

Maçın en golcü oyuncusu 14 gol ile Flamengo'nun forveti Flaviya oldu.

Bu maç, dünya futbol tarihinin en gollü ikinci maçı oldu. Birkaç yıl önce Madagaskar'da oynanan bir maç 149-0 bitmişti ancak bu skor hakemleri protesto eden futbolcuların kendi kalelerine gol atmasıyla elde edilmişti.

30/09/2019 16:53