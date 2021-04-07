Brezilya'da günlük can kaybı sayısı en yüksek seviyede

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük can kaybı sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek COVID-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen COVID-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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07/04/2021 10:26