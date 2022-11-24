Brezilya'da havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu getirildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da artan Kovid-19 vakaları ve yaklaşan yaz döneminde artan turist sayısı nedeniyle virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla havalimanları ve uçaklarda maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansından (Anvisa) yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayından bu yana riskli gruplarda tavsiye edilen maske kullanımının, 25 Kasım itibarıyla havalimanı ve uçaklarda zorunlu hale geldiği belirtildi.

Kararın konuyla ilgili uzmanların yaptığı toplantının ardından alındığı vurgulanan açıklamada, "Toplantının katılımcıları, epidemiyolojik verilerin özellikle toplu taşıma, havaalanları ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi farmakolojik olmayan koruma önlemlerinin yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Kovid-19 verilerinin mevsimlere göre dağılımına da değinilen açıklamada, Brezilya'da son yıllarda, ilkbahar ve yaz dönemini kapsayan kasım-ocak aylarında vakalarda artışların görüldüğü ve bu durumun, okul tatilleri ile yıl sonu partileri gibi sebeplerden havalimanlarında artan turist sayısıyla daha da artabileceği aktarıldı.

Öte yandan, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), aralarında Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi eyaletlerin bulunduğu 15 eyalette Kovid-19 vakalarının arttığını açıkladı.

Son 6 haftada analiz edilen verilere göre, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirleri artış görülen büyük şehirler arasında yer alıyor.

Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, Kovid-19 yaklaşık 35 milyon kişide görüldü ve virüs nedeniyle 689 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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24/11/2022 10:35