Brezilya'da, hükümetin Covid-19 salgınında ihmali olup olmadığını araştıracak komisyon kuruldu

Brezilya'da Kongre'nin üst kanadı Senato'da yapılan oturumda, ülkede salgının neden olduğu sağlık krizinde hükümetin ihmalinin olup olmadığını araştırmak üzere, 11 düzenli, 7 yedek üyesi bulunan Parlamento Araştırma Komisyonu (CPI) oluşturuldu.



Bakanlar ve yetkilileri çağırma hakkına sahip komisyonun başkanlığına Sosyal Demokrat Parti Senatörü Omar Aziz, yardımcısı olarak da Randolfe Rodrigues seçildi.



Komisyon üyelerinden sadece 4'ünün Bolsonaro'ya yakın olması, Rodrigues ve Aziz'in Bolsonaro'nun söylemlerine zıt açıklamaları ve komisyonda soruşturmanın seyri için önemli bir pozisyona Bolsonaro muhalifi Senatör Renan Calheiros'un getirilmesi, 2022 seçimlerinden önce Devlet Başkanının önündeki ilk engel olarak değerlendiriliyor.



"400 BİN ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI YERDE SİYASİ TARTIŞMA YAPAMAYIZ"



Komisyon Başkanı Aziz, yaptığı konuşmada, siyasi tartışmalardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Brezilyalıların yüzde 86'sının Kovid-19 nedeniyle ölen birini tanıdığını belirten anketler var. 400 bin ölümün yaşandığı yerde siyasi tartışma yapamayız." dedi.



Komisyon, sonuçları itibarıyla adli bir sürecin başlatılmasına olanak sağlayan, mahkemelere sunulacak bir rapor hazırlamak üzere, uzatılabilir karakterde ilk etapta 90 gün süreye sahip.



Bolsonaro hükümeti, soruşturmanın 2022 seçimlerinde Bolsonaro'ya karşı kullanılmak üzere siyasi bir atmosferde gerçekleştirilmesinden çekiniyor.



Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkesinde salgının başlangıcından bu yana 395 bin kişinin hayatına mal olan ve 14,4 milyon kişide görülen Covid-19'u küçümseyici açıklamalarda bulunmuş ve virüsü "küçük bir grip" olarak nitelemişti.

24 SAATTE 3 BİN 86 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 72 bin 140 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 441 bin 563'e çıktı.



Bir günde 3 bin 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ülkedeki ölü sayısı 395 bin 22'ye yükseldi.



Ülkede Covid-19'u atlatanların sayısı 12 milyon 992 bin 442 olarak açıklandı.



Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.



Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Covid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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28/04/2021 08:45