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Brezilya'da Kaçan Mahkumlar ve Polis Arasında Çatışma: 9 Ölü

 Brezilya'nın kuzeyinde Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.

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04/10/2018

Brezilya'da Kaçan Mahkumlar ve Polis Arasında Çatışma: 9 Ölü

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Barra da Grota cezaevinde çıkan isyan sırasında 28 mahkumun kaçtığını belirtti.

Cezaevi yakınındaki ormanlık alana kaçan mahkumlarla polis arasında çatışma çıktığını belirten yetkililer, olaylarda 9 mahkumun öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, kaçan 19 mahkumun ve rehin aldıkları 2 cezaevi çalışanının bölgede arandığını ifade etti.

Brezilya'da geçen ay bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis ölmüş, firar eden 105 mahkumdan 41'i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. 

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TAGS: Brezilya, haber, kıbrıs, Mahkum, cezaevi, kıbrısBrezilya
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