Brezilya'da kilisede papaza silahlı saldırı Facebook Paylaşımı 14/11/2018 Brezilya'da silahlı saldırgan kilisede vaaz veren bir papazı vurdu. Papaz şans eseri olaydan yaralı kurtuldu. Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Melekler Tapınağı kilisesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Papaz kilisede konuşma yaptığı sırada içeriye 30 yaşındaki saldırgan Weslei Souza girdi. Silahıyla doğrudan papazı hedef alan saldırgan bir kaç el ateş etti ve ardından kaçmayı denedi. Ancak çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaralanan papazın hayati tehlikesi bulunmuyor. Brezilya polisi, saldırganın neden özellikle papazı hedef aldığını ve saldırının nedenini araştırıyor. Facebook Paylaşımı