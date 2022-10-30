Ülkenin sağcı lideri Jair Bolsonaro, solcu rakibi Luiz Inacio da Silva ile yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "iyilikle kötülük" arasında bir savaş olacağını söylüyor.

Ü﻿lkenin liderliği için yeniden yarışan eski cumhurbaşkanı Lula kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor ve bu yarışı "demokrasi ve otoriterlik arasında" bir mücadele diye niteliyor.

K﻿ampanya söylemlerinin de ötesinde dünyanın gözleri de Latin Amerika'nın bu en büyük demokrasisinin kurumları ve istikrarı açısından kritik bir sınav olacak bu seçimlerin üzerinde.

S﻿eçimin sonucu, hangi adayın kazandığına ya da sonuçların tartışmalı olup olmadığına göre, bütün bölgeyi ve hatta ABD'nin geleneksel hegemonyası ile rekabet içindeki Çin ve Rusya'nın Brezilya'ya artan ilgisi de göz önüne alındığında daha geniş bir jeopolitik alanı etkileyecek.

2﻿ Ekim'de yapılan ve iki adayın da yüzde 50'nin altında kaldığı birinci turda Bolsonaro kamuoyu yoklamalarının ortaya koyduğu oranların üzerinde oy alarak Lula'ya çok yaklaşmıştı.

İkinci tur seçimler öncesinde yürütülen kampanyaya görülmemiş düzeyde sert bir söylem ve Brezilyalıların çok yoğun bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarında iyice büyüyen rekor düzeyde sahte haber damgasını vurdu.

K﻿imsenin elinden geleni sakınmadığı bu sert kampanya Latin Amerika'da sosyal adaletsizliğin en büyük olduğu ülkeler arasındaki Brezilya'da derin sosyal, ekonomik ve bölgesel uçurumları da çıplak bir şekilde gözler önüne serdi.

S﻿eçimler yaklaştıkça şiddet tehdidi konusundaki kaygılar da giderek arttı. 23 Ekim günü Bolsonaro'nun bir siyasi müttefikinin kendisini tutuklamaya gelen polise ateş açarak ve el bombalarıyla direnmesi korkuları daha da artırdı.

S﻿onucu belirleyecek oylamanın vakti geldi ama kaybeden adayın sonucu kabul etmeyebileceği konusunda da ciddi kaygılar var.

Özellikle de eski bir asker olan Bolsonaro, aylardır Brezilya'da kullanılan elektronik oylama sistemini eleştiriyor, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu yargıçlarını suçlayıcı açıklamalar yapıyor ve örtülü askeri müdahale tehditleriyle fanatik taraftarlarını kışkırtıyor.

Ü﻿lkenin en çok satan günlük gazetelerinden O Globo'da 25 Ekim günü yayınlanan, bazı generaller, yargı ve seçim kurulu yetkililerinin de alıntılandığı bir yazıda Brezilya'da seçimin ertesi günü sonuçların tartışmalı hale gelmesinden ya da belki de "daha dramatik" bazı gelişmelerden kaygı duyulduğu aktarıldı.

Ö﻿yle ki ABD ve Avrupa Birliği de kendilerini önceden seçim sonuçlarının reddedilmesi girişimlerini kabul etmeyecekleri şeklinde uyarılar yapmaya mecbur hissettiler.

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30/10/2022 14:02