Brezilya’da sel felaketinden ölenlerin sayısı artıyor

Brezilya’nın Petropolis kentini vuran, sokakları şiddetli nehirlere dönüştüren ve evleri süpüren yıkıcı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 146’ya yükselirken, 213 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi verildi.



İtfaiyeciler ve gönüllü kurtarma görevlileri, çoğu yoksul yamaçlardaki gecekondu mahallelerinde çamurla yıkanan evlerin kalıntılarını kazarken ölü sayısının daha da artabileceğinden endişe ediyor.



Kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde açıklamalarda bulunan sivil savunma ekipleri, Salı gününden beri 24 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Cuma günü bölgeye yaptığı ziyarette gördükleri karşısında “savaş sahnesi” açıklamasında bulunmuştu.

Bu habere tepkiniz:



20/02/2022 09:49