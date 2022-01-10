Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük kaya parçasının devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu kaza yerinde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.



Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Olayda 4'ü hastanede tedavisi devam eden 32 kişi yaralandı.

Öte yandan arama çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Kaza nedeniyle önce 20 kişinin kaybolduğu açıklanmış, ardından bu kişilerden 16'sının eyaletteki hastanelerde olduğu duyurulmuştu.



Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Capitolio kentinde bulunan Furnas Gölü'nde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev kaya parçası teknelerin üzerine devrilmişti.



Düşen dev kaya, 2'si doğrudan 2'si dolaylı 4 tekneyi etkilemişti.



Uzmanlar, kayanın Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2022 09:13