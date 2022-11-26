Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar sakatlığı nedeniyle İsviçre maçında oynayamayacak

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, 28 Kasım Pazartesi günü İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

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26/11/2022

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Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar sakatlığı nedeniyle İsviçre maçında oynayamayacak

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.

26/11/2022 10:14
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TAGS: neymar
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