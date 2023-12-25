Brezilya'da Zinho lakaplı çete elebaşı yakalandı

Brezilya'da federal polisin düzenlediği operasyonlar sonucunda, ülkenin en çok aranan suçlularından Zinho ismiyle de bilinen Luiz Antonio da Silva Braga'nın yakalandığı duyuruldu.

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25/12/2023

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Brezilya'da Zinho lakaplı çete elebaşı yakalandı

Federal Polis, hakkında 12 tutuklama kararı olan ve ülkenin güneydoğusunda bulunan Rio de Janeiro eyaletinin en büyük çetelerinden birinin elebaşlarından Da Silva Braga'nın yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2018'den beri firari olan "Zinho" lakaplı Da Silva Braga'nın yerel yetkililerle yürütülen operasyonlar sayesinde yakalandığı ve eyalet cezaevine sevk edildiği belirtildi.

25/12/2023 11:05
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TAGS: Brezilya
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